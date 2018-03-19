Lidere çelme
Yeşil-siyahlı takım, 75’te Batuhan Karadeniz’in golüyle kazanıp sahasında üst üste 4. zaferini aldı Son 3 haftada sadece 2 puan toplayan Altay için de koltuğu Gümüşhane’ye kaptırma tehlikesi doğdu
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Sakaryaspor, evinde lider Altay'ı 1-0 yendi. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen mücadelede gol sesi çıkmadı. İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan ev sahibi, aradığı golü 75'te Batuhan Karadeniz ile buldu. Kalan sürede başka gol olmayınca 3 puanı hanesine yazdıran Sakaryaspor, maç fazlasıyla play off potasına yükseldi.
ALTAY'IN DÜŞÜŞÜ SÜRDÜ
Sakarya ayrıca ilginç bir istatistiğe imza attı. Dışarıda oynadığı maçlarda puan almakta zorlanan ve son 3 karşılaşmasını kaybeden Sakarya, evinde ise üst üste 4. galibiyetini elde etti. Zirveyi Gümüşhane'ye kaptırma tehlikesi doğan Altay da son 3 maçından sadece 2 puan alabildi.
GÜCÜMÜZÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK
Sakaryaspor Teknik Direktörü Engin Korukır, zorlu bir maçtan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Kendi evimizde rakiplere kolay puan vermeyeceğimizi bir kez daha gösterdik. Kalan maçları içerde, dışarda fark etmeksizin kazanarak yarışta kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:02
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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