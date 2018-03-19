Lidere çelme – Fotomaç – 19 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Lidere çelme

    Lidere çelme

    Yeşil-siyahlı takım, 75’te ’in golüyle kazanıp sahasında üst üste 4. zaferini aldı Son 3 haftada sadece 2 puan toplayan Altay için de koltuğu ’ye kaptırma tehlikesi doğdu

    TFF 2. Lig 'ta Sakaryaspor, evinde lider Altay'ı 1-0 yendi. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen mücadelede gol sesi çıkmadı. İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan ev sahibi, aradığı golü 75'te ile buldu. Kalan sürede başka gol olmayınca 3 puanı hanesine yazdıran Sakaryaspor, maç fazlasıyla play off potasına yükseldi.

    ALTAY'IN DÜŞÜŞÜ SÜRDÜ
    ayrıca ilginç bir istatistiğe imza attı. Dışarıda oynadığı maçlarda puan almakta zorlanan ve son 3 karşılaşmasını kaybeden Sakarya, evinde ise üst üste 4. galibiyetini elde etti. Zirveyi 'ye kaptırma tehlikesi doğan Altay da son 3 maçından sadece 2 puan alabildi.

    GÜCÜMÜZÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK
    Sakaryaspor Teknik Direktörü Engin Korukır, zorlu bir maçtan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Kendi evimizde rakiplere kolay puan vermeyeceğimizi bir kez daha gösterdik. Kalan maçları içerde, dışarda fark etmeksizin kazanarak yarışta kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lidere çelme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN