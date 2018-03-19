Lidere çelme

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Sakaryaspor, evinde lider Altay'ı 1-0 yendi. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen mücadelede gol sesi çıkmadı. İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan ev sahibi, aradığı golü 75'te Batuhan Karadeniz ile buldu. Kalan sürede başka gol olmayınca 3 puanı hanesine yazdıran Sakaryaspor, maç fazlasıyla play off potasına yükseldi.

ALTAY'IN DÜŞÜŞÜ SÜRDÜ

Sakarya ayrıca ilginç bir istatistiğe imza attı. Dışarıda oynadığı maçlarda puan almakta zorlanan ve son 3 karşılaşmasını kaybeden Sakarya, evinde ise üst üste 4. galibiyetini elde etti. Zirveyi Gümüşhane'ye kaptırma tehlikesi doğan Altay da son 3 maçından sadece 2 puan alabildi.



GÜCÜMÜZÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK

Sakaryaspor Teknik Direktörü Engin Korukır, zorlu bir maçtan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Kendi evimizde rakiplere kolay puan vermeyeceğimizi bir kez daha gösterdik. Kalan maçları içerde, dışarda fark etmeksizin kazanarak yarışta kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.