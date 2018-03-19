Diyarbekir evinin kralı – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    evinin kralı

    Diyarbekir evinin kralı

    ’u konuk eden yeşil-kırmızılılar, Emre Tosun’un tek golüyle galibiyete uzandı. Puanını 48’e yükselten Doğu ekibi sahasındaki yenilmezlik serisini de 6’ya çıkardı

    Geçtiğimiz hafta lider 'ne 4-0 kaybederek yarışta ağır yara alan , sahasında 'u ağırladı. İlk yarının en önemli pozisyonunda 14'te Ercüment'in vuruşu az farkla dışarı çıktı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarıda baskısını artıran Diyarbekir, 75'te Gökhan'ın 25 metreden şutunda kaleci Murat'a takıldı. 77'de kullanılan köşe vuruşunda kalabalık savunma arasında iyi yükselen Emre Tosun topu filelere gönderdi: 1-0. İlerleyen dakikalarda tarafların geliştirdikleri ataklar sonuç vermeyince Diyarbekir sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı. Darıca mağlubiyetinin yaralarını saran Diyarbekir, puanını 48'e yükseltti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:37
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