Altay’da Sakarya mesaisi – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Altay’da mesaisi

    Altay’da Sakarya mesaisi
    İKİNCİ Lig lideri Altay'da, gözler Pazar günkü maçına çevrildi. Teknik direktör İsmet Taşdemir, "Bize de yenilirlerse liderlik ümitleri bitecek ve Play- Off için oynayacaklar. Ancak rakibin durumu bizi ilgilendirmiyor" dedi.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:11
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