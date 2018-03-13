Bucaspor telafi edecek – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    telafi edecek

    Bucaspor telafi edecek
    İkinci Lig Kırmızı Grup'ta kulüpte yaşanan sıkıntılar ve hafta içindeki boykot krizinin gölgesinde çıktığı deplasmanda Belediyespor'a 3-1 yenilerek 2 haftalık galibiyet serisini sonlandıran 'da üzüntü var. Teknik direktör Aytekin Sümbül, "Talihsiz bir şekilde kaybettik. Haftaya telafi edeceğiz" dedi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
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