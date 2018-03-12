Erzincan'da takip sürüyor – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Erzincan'da takip sürüyor

    Erzincan'da takip sürüyor

    Amansız bir şekilde zirve takibini sürdüren Erzincan, Yeni deplasmanında Batuhan’ın tek golüyle 3 puana uzandı. Kırmızı-siyahlılar böylece yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı

    Şampiyonluk yolunda 'ni takip eden 24 Erzincan, 26'ıncı hafta mücadelesinde Yeni 'ya konuk oldu. İlk yarıda ev sahibi ekip tehlikeli ataklar geliştirirken, 37'de İbrahim'in vuruşu direğe takıldı. Hemen sonrasında 38'de kornerden devam eden atakta ceza sahası içinde karambolden faydalanan Batuhan, kaleye vurdu topu ağlara gönderdi: 0-1. Devre bu sonuçla geçilirken, konuk ekip ikinci yarıda Batuhan'la bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Mücadelenin geri kalanında iki ekipten de başka gol sesi çıkmayınca deplasmanda çok kiritik bir galibiyete imza atan ve yenilmezlik serisini 8'e çıkaran kırmızı-siyahlılar, puanını 49'a yükseltti. Üst üste 3. maçını kaybeden Yeni Orduspor ise 43 puanda kalarak Play-Off yarışında yara aldı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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