Sakaryaspor tek yürek oldu – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    tek yürek oldu

    Sakaryaspor tek yürek oldu
    2. LİG Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı yapan , kahvaltı organizasyonuna katıldı. Lider Altay'ın 5 puan gerisinde zirveyi kovalayan yeşil- siyahlılarda Nazilli deplasmanı öncesi Başkan İsmail Gürses, "İnşallah Nazilli'den 3 puanla döneceğiz. Nazilli bizim için çok önemli bir maç. Nazilli'yi geçip, yarı final olarak gördüğümüz Altay maçını da kazanacağız. Allah'ın izniyle ligin finalini de şampiyon olarak kapatırız" diye iddialı konuştu.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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