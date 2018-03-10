Sakaryaspor tek yürek oldu
2. LİG Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı yapan Sakaryaspor, kahvaltı organizasyonuna katıldı. Lider Altay'ın 5 puan gerisinde zirveyi kovalayan yeşil- siyahlılarda Nazilli deplasmanı öncesi Başkan İsmail Gürses, "İnşallah Nazilli'den 3 puanla döneceğiz. Nazilli bizim için çok önemli bir maç. Nazilli'yi geçip, yarı final olarak gördüğümüz Altay maçını da kazanacağız. Allah'ın izniyle ligin finalini de şampiyon olarak kapatırız" diye iddialı konuştu.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:46
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