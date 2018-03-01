Menemen Belediyespor, gol oldu yağdı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 56 puanla liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, bu sezon attığı gollerle taraftarına adeta resital sundu.
Sarı-lacivertliler 24 maçta attığı 51 golle Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'dan sonra profesyonel liglerin en skorer ekibi oldu. Bu sezon sadece 1-0 yenildiği Sivas Belediyespor ve Eyüpspor maçlarında sevinç yaşayamayan Menemen Belediyespor, 2.1 gol atma ortalamasıyla oynadı. Galatasaray ise 23 maçta 52 kez fileleri sarstı.
Cumartesi günü evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak İzmir ekibinde şok bir gelişme yaşandı. Geçen hafta oynanan Kastamonuspor 1966 maçında sağ omzundan sakatlanan golcü Kerem Bulut'un omzunun çıktığı tespit edildi. Kerem'in Keçiörengücü sınavında forma giyemeyeceği, teknik direktör Suat Kaya'nın Ozan Papaker'i sahaya süreceği bildirildi.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:15
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Toplam 3
Yorum
seçme hakemlerle fb-göztepe sivas-gs kasımpaşa-gs maçları mağlup veya berabere iken 6 dakika uzadı.Akhisar gs maçında korner bile atılmadı okan hep türibüne
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Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcuları motive etmek içindir belkide ? dövüşçüler kendi müziğini seçer ya hani ? saçma olan senin düşüncen...
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 10
Yorum
Aykut Kraldır. Kimi bitirdi mesela. Hangisi iyi oyuncuydu da Aykut bitirdi. Aksine gençleri bile kazanmaya çalışıyor. Bu bile cesaret.
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