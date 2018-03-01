Menemen Belediyespor, gol oldu yağdı – Fotomaç – 01 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , gol oldu yağdı

    Menemen Belediyespor, gol oldu yağdı

    2'nci Lig 'ta 56 puanla liderlik koltuğunda oturan , bu sezon attığı gollerle taraftarına adeta resital sundu.

    Sarı-lacivertliler 24 maçta attığı 51 golle Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'dan sonra profesyonel liglerin en skorer ekibi oldu. Bu sezon sadece 1-0 yenildiği Sivas Belediyespor ve Eyüpspor maçlarında sevinç yaşayamayan , 2.1 gol atma ortalamasıyla oynadı. Galatasaray ise 23 maçta 52 kez fileleri sarstı.

    Cumartesi günü evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak İzmir ekibinde şok bir gelişme yaşandı. Geçen hafta oynanan Kastamonuspor 1966 maçında sağ omzundan sakatlanan golcü Kerem Bulut'un omzunun çıktığı tespit edildi. Kerem'in Keçiörengücü sınavında forma giyemeyeceği, teknik direktör Suat Kaya'nın Ozan Papaker'i sahaya süreceği bildirildi.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Menemen Belediyespor, gol oldu yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN