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    12 Ocak 2018, Cuma
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    'da çifte imza

    Fethiyespor'da çifte imza

    2'nci Lig ekiplerinden ara transferde iki takviye daha yaptı. Lacivert-beyazlılar Şanlıurfaspor'dan kaleci Fatih Kaldan ve Bucaspor'dan orta saha oyuncusu Ahmet Tamet ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İki futbolcu takımın Antalya kampına dahil oldu.

    Futbola Mersin Camspor'da başlayan 27 yaşındaki Fatih, Manisaspor, Ispartaspor, Altınordu, Tavşanlı Linyitspor, Altay, Çorum Belediyespor, Van BŞB'de de kaleyi korudu. Bucaspor'da filiz lisansını alan ve bir dönem İzmirspor'da oynayan 24 yaşındaki Ahmet, sezonun ilk yarısında sadece 5 resmi maçta sarı-lacivertli formayı terletti.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:02
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