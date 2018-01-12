Fethiyespor'da çifte imza
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor ara transferde iki takviye daha yaptı. Lacivert-beyazlılar Şanlıurfaspor'dan kaleci Fatih Kaldan ve Bucaspor'dan orta saha oyuncusu Ahmet Tamet ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İki futbolcu takımın Antalya kampına dahil oldu.
Futbola Mersin Camspor'da başlayan 27 yaşındaki Fatih, Manisaspor, Ispartaspor, Altınordu, Tavşanlı Linyitspor, Altay, Çorum Belediyespor, Van BŞB'de de kaleyi korudu. Bucaspor'da filiz lisansını alan ve bir dönem İzmirspor'da oynayan 24 yaşındaki Ahmet, sezonun ilk yarısında sadece 5 resmi maçta sarı-lacivertli formayı terletti.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:02
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Voleybolda derbi mücadelesi
Toplam 2
Yorum
k. hangi derbi !? 3-0 alır Fenerbahçe ..!
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Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 10
Yorum
OLumsuz eleştirelere Hangi milli, maçtı hatırlayamadım ama atak dahi yapamıyorduk.E.Mor girdi taraftar çoştoğu gibi defansı resmen salladı.Nankör olmayalım
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Sürpriz transfer Pato
Toplam 9
Yorum
Gsli Ah alan biri varsa o da tudordur karakter olsa takımını satıp bize gelmezdi
Fethiyespor'da çifte imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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