;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Menemen'den kadroya takviye

    Menemen'den kadroya takviye

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden , aradığı stoperi 'den buldu.

    Grupta liderlik koltuğunda oturan Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'nın defans oyuncusu Mert Kula ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul Gençlerbirliği altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'da profesyonel oldu. Bir dönem Sarıyer'de de kiralık olarak forma giyen Mert, bu sezon sadece 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev aldı.

    Öte yandan 'da ikinci yarı kadroda düşünülmeyen orta saha oyuncusu Eren Açıkgöz, Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü'ne kiralandı.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Menemen'den kadroya takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN