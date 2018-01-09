Menemen'den kadroya takviye
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, aradığı stoperi Süper Lig'den buldu.
Grupta liderlik koltuğunda oturan Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'nın defans oyuncusu Mert Kula ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul Gençlerbirliği altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa'da profesyonel oldu. Bir dönem Sarıyer'de de kiralık olarak forma giyen Mert, bu sezon sadece 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev aldı.
Öte yandan Menemen Belediyespor'da ikinci yarı kadroda düşünülmeyen orta saha oyuncusu Eren Açıkgöz, Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü'ne kiralandı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:23
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Özbek seçim startını veriyor
Toplam 1
Yorum
İLHAM AZERİ ASLA ! BİR DAHA BU KULÜBÜN KAPISINDAN İÇERİ GİREMEZ !
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Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. gerek yok demeye başladı.Şampiyonluktan kopmayız ama son 2-3 hafta kala şampiyon olamayacağımız belirlenir.Bi sezonda böylece hüsranla geçer
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Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. İşe yaramaz yabancıları elden çıkartamıyorsun,böylece yabancı alamıyorsun anladıkta eldeki yerli gençleri niye göderiyorsun.Aykut hoca yine
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