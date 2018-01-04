 Nazilli Belediyespor'da çifte imza – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'da çifte imza

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4e1cdbc3-0041-4733-b5b3-e1ce8f262acd" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a>'da çifte imza

    2'nci Lig ekiplerinden transferde iki oyuncuya imza attırdı.

    Ara dönemde şu ana kadar 6 futbolcuyu renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, Silivrispor'dan kaleci Onur Bulut ve kanat oyuncusu 'i de kadrosuna kattı. Düzenlenen imza töreninde iki oyuncu 1.5 yıllık mukavele imzaladı. Törene katılan Başkan , "Ligin ikinci yarısına güçlü bir kadro ile başlamak istiyoruz. Teknik direktör 'un isteği doğrultusunda takviye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oyuncularımız Antalya kampına dahil oldu" diye konuştu. Ligde ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Nazilli'de çalışmaları sürecek.

    TÜRKER BAŞKANLIĞA ADAY
    'da 12-19 Ocak tarihlerinde yapılacak kongre öncesinde Basın Sözcüsü Özgen Türker de başkanlığa aday olacağını açıkladı. Türker, "'da kongrede bana yetki verildiği takdirde kulübün bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmak, taraftarımızın ve camiamızın arzuladığı başarılı yakalamak adına başkanlığa adayım" dedi. Kulüpte Başkan de geçtiğimiz günlerde göreve devam edeceğini açıklamıştı. Eker'in Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'ın tavrına göre hareket etmesi bekleniyor.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:48
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