Şok üstüne şok!

DAHA önce 6 puanı silinen Karşıyaka'da sorunlar bitmiyor. Önümüzdeki hafta eski oyuncuları Kovalchuk ve Shukurov'a yaklaşık 2 milyon TL ödeyemezse puan silme cezası alacak Kaf-Kaf'ta, Abdülhamit ve Mahmut da ödeme alamazsa serbest kalacak.