 Şok üstüne şok! – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    üstüne şok!

    Şok üstüne şok!
    DAHA önce 6 puanı silinen Karşıyaka'da sorunlar bitmiyor. Önümüzdeki hafta eski oyuncuları Kovalchuk ve Shukurov'a yaklaşık 2 milyon TL ödeyemezse puan silme cezası alacak Kaf-Kaf'ta, Abdülhamit ve Mahmut da ödeme alamazsa serbest kalacak.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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