Bucaspor altyapısından yetişen Mert'in alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle eşyalarını toplayıp Kaynaklar Tesisleri'ni terk ettiği belirtildi. Sözleşmesini de tek taraflı fesheden 23 yaşındaki eldivenin, 9 yıllık Bucaspor macerası bitti. Bucaspor'da yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü formasına kavuşamayan, uzun süredir ayrılmaya çalışan Şenol ile de karşılıklı olarak anlaşıldığı öğrenildi.