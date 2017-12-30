 Bucaspor'da ayrılıklar sürüyor – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    'da ayrılıklar sürüyor

    <a href="/index/bucaspor?id=1fd20802-b123-4c11-b610-d0d6e81ef724" class="" rel="tag">Bucaspor</a>'da ayrılıklar sürüyor

    2'nci Lig 'ta alt sıralarda yer alan, maddi açıdan da zor günler geçiren 'da kadro dışı kalan sağ bek Murat Akyüz'ün ardından kaleci Mert Özyiğit ve orta saha Şenol Akın'la yollar resmen ayrıldı.

    altyapısından yetişen Mert'in alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle eşyalarını toplayıp Kaynaklar Tesisleri'ni terk ettiği belirtildi. Sözleşmesini de tek taraflı fesheden 23 yaşındaki eldivenin, 9 yıllık macerası bitti. 'da yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü formasına kavuşamayan, uzun süredir ayrılmaya çalışan Şenol ile de karşılıklı olarak anlaşıldığı öğrenildi.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:39
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