Bucaspor'da ayrılıklar sürüyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda yer alan, maddi açıdan da zor günler geçiren Bucaspor'da kadro dışı kalan sağ bek Murat Akyüz'ün ardından kaleci Mert Özyiğit ve orta saha Şenol Akın'la yollar resmen ayrıldı.
Bucaspor altyapısından yetişen Mert'in alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle eşyalarını toplayıp Kaynaklar Tesisleri'ni terk ettiği belirtildi. Sözleşmesini de tek taraflı fesheden 23 yaşındaki eldivenin, 9 yıllık Bucaspor macerası bitti. Bucaspor'da yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü formasına kavuşamayan, uzun süredir ayrılmaya çalışan Şenol ile de karşılıklı olarak anlaşıldığı öğrenildi.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:39
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 1
Yorum
sercan korkmaz Çağlar söyüncü'yü ben beğeniyorum.Bence defansa katkı sağlar.Alınması gereken futbolculardan bir tanesi ama kaan ayhan da olabilir.
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Kartal'da öncelik Demba Ba'nın
Toplam 4
Yorum
bşk top oynamamış dembaba dan bu sene verim beklemek hayalciliktir.pintiliği bırakın çağ atlamış bjk ye yakışan 1. santrafor alın.negredo 2 olur
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Kartal'da öncelik Demba Ba'nın
Toplam 4
Yorum
md negredo ancak 2. santrafor olabilir.dem baba kumar olur. bjk ye ligte ve şampiyonlar liginde 1. santrafor olacak hazır santrafor gerekir....
Bucaspor'da ayrılıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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