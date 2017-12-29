Karşıyaka'da umutlar kırıldı

15 Kasım'daki kongrede şirketleşme görüşmeleri için camiadan yetki alan heyetin başında yer alan eski başkanlardan Hasan Denizkurdu, kulübün tek kurtuluşunun şirketleşmeden geçtiğini vurgulayarak, "Dernek yapısıyla bu iş yürümez" mesajı verdi. Görüştükleri Rus şirketin büyük borç yükü nedeniyle teklif sunmaktan vazgeçtiğini, Hollandalı şirketi araştırdıklarını ancak olumlu referans alamadıklarını anlatan Denizkurdu, Yaşar Holding'in desteğiyle basketbolda bu sezon için tehlikeyi atlattıklarını ancak futbolda durumun içler acısı olduğunu dile getirdi.



TFF 2'nci Lig'de düşme hattında yer alan Karşıyaka'da golcü Can Erdem'in ayrılmasının ardından ihtarname çeken 5-6 futbolcunun daha serbest kalmak üzere olduğunu belirten Denizkurdu, eski yabancı oyunculara olan borçlar nedeniyle yine puan silme cezalarıyla karşı karşıya kalacaklarını hatırlattı. Genel kurulda basketbol için Yaşar Holding'le görüşülmesine onay çıkarken, futboldaki belirsizlik camiayı tedirgin ediyor.

Karşıyaka Futbol Şubesi'ne talip olduğu yönünde iddialarla anılan camianın ağır toplarından Nazım Torbaoğlu ise sessizliğini koruyor. Önceki gün istifa eden Mutlu Altuğ başkanlığındaki yönetim 13-20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurula kadar görevini sürdürecek. Yeni yılın ilk haftasında eski oyuncuları Ukraynalı Kovalchuk ve Azeri Shukurov'a yaklaşık 2 milyon TL ödeyemezse puan silme cezası alacak Karşıyaka'da önümüzdeki hafta Abdülhamit'e ve Mahmut'a ödeme yapılmazsa serbest kalacak.



KARŞIYAKA'DA NAZAR BONCUĞU VOLEYBOL ŞUBESİ OLDU

Karşıyaka'da voleybol şube yönetimi göreve devam etme kararı aldı. Ana yönetimde yer alan Serkan Ergüven'in başkanlığını yaptığı voleyboldaki özerk yönetim, "Vazgeçmek de mümkündü; ama vazgeçmek ne mümkündü" mesajı verdi. İki sezondur Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'nde altyapı oyuncularıyla başarılı işlere imza atan Karşıyaka'da voleybol şube yönetimi teknik heyet ve voleybolcularla bir araya gelerek, "İkinci yarıda daha başarılı olacağız. Yola devam" açıklaması yaptı.