 Karşıyaka’da Altuğ depremi – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    ’da Altuğ depremi

    Karşıyaka’da Altuğ depremi
    Tarihinin en zon günlerini geçiren Karşıyaka'nın başkanı Mutlu Altuğ ve yönetimi istifa etti. Yeşil-kırmızılı kulüpte, 1 ay içerisinde yeni yönetimi belirlemek için sandığa gidilmesi bekleniyor.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:44
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