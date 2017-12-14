 Nazilli'nin yeni teknik direktörü imzaladı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Nazilli'nin yeni teknik direktörü imzaladı

    Nazilli'nin yeni teknik direktörü imzaladı

    TFF 2. Lige Beyaz Grup'ta düşme potasında bulunan Nazilli Belediyespor’da yeni Teknik Direktör imzayı attı.

    Nazilli Belediyespor yönetim ve basın temsilcileri ile bir araya gelen Teknik Direktör , çıkış yakalayarak düşme potasından kurtulacaklarını ifade ederek, "Biz sahada konuşacağız. Bu büyük camia hep birlikte çalışarak hak ettiği yere gelecek" dedi.

    Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık'ın ev sahipliğinde yöneticiler ve basın mensupları ile bir araya gelen yeni Teknik Direktör Ahmet Yavuz, 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. 2 yılı opsiyonlu olan sözleşmesini basın mensuplarının önünde imzalayan Yavuz, "Öncelikli hedefimiz çok çalışarak düşme potasından kurtulup iyi bir yere yerleşmek. Bunun için bu büyük camia hep birlikte çalışacak ve nazilli Belediyespor'u hak ettiği mevkiye taşıyacak. Başarıya hep birlikte koşacağız. Futbolcularımla oynayacağımız güzel futbolla sahada konuşacağız" dedi.
    Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık'da Teknik Direktör Yavuz'a kötü günlerinde yanlarında olmayı tercih ettiği için teşekkür ettiğini ifade ederek, "Düşme potasında olan bir takıma gelerek imza atan hocamıza öncelikle bu davranışından ve cesaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Nazilli her şeyiyle takımının yanında. Yönetim olarak bizler bize düşeni yerine getireceğiz. Futbolcularımız da sahada kendilerini göstererek takımımızı daha üst mevkilere taşıyacak. Bundan eminim. Başarmak için hep birlikte çalışacağız. Takımıma ve teknik heyetime güvenimiz tam" dedi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:45
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