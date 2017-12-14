Nazilli'nin yeni teknik direktörü imzaladı
TFF 2. Lige Beyaz Grup'ta düşme potasında bulunan Nazilli Belediyespor’da yeni Teknik Direktör Ahmet Yavuz imzayı attı.
Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık'ın ev sahipliğinde yöneticiler ve basın mensupları ile bir araya gelen yeni Teknik Direktör Ahmet Yavuz, 3 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. 2 yılı opsiyonlu olan sözleşmesini basın mensuplarının önünde imzalayan Yavuz, "Öncelikli hedefimiz çok çalışarak düşme potasından kurtulup iyi bir yere yerleşmek. Bunun için bu büyük camia hep birlikte çalışacak ve nazilli Belediyespor'u hak ettiği mevkiye taşıyacak. Başarıya hep birlikte koşacağız. Futbolcularımla oynayacağımız güzel futbolla sahada konuşacağız" dedi.
Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık'da Teknik Direktör Yavuz'a kötü günlerinde yanlarında olmayı tercih ettiği için teşekkür ettiğini ifade ederek, "Düşme potasında olan bir takıma gelerek imza atan hocamıza öncelikle bu davranışından ve cesaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Nazilli her şeyiyle takımının yanında. Yönetim olarak bizler bize düşeni yerine getireceğiz. Futbolcularımız da sahada kendilerini göstererek takımımızı daha üst mevkilere taşıyacak. Bundan eminim. Başarmak için hep birlikte çalışacağız. Takımıma ve teknik heyetime güvenimiz tam" dedi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:45
-
Le Guen’den Trabzonspor değerlendirmesi
Toplam 1
Yorum
özgür le guen yazık etti bursa taraftarına şampiyon olmuş 5.büyük takım denmesini isteyen kendi sahasında fb den tir tir titrek bi taktıkle çıktı
-
Quaresma out, Lens in
Toplam 7
Yorum
Beşiktaşlı Bayern münihe karşı da orta falan işe yaramaz 2 metre stoperler kafa topu vermez, lensle en azından kontra geniş alanda etki yaratır.
-
G.Saray'dan Arda Turan açıklaması
Toplam 2
Yorum
Gsaray Çok şükür, sevindirici bir haber.
Nazilli'nin yeni teknik direktörü imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.