 Altay'a İbrahim Akın müjdesi – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Altay'a müjdesi

    Altay'a <a href="/index/ibrahim-akin?id=d3c9612c-99a3-41b1-8fc1-4119571c6c0c" class="" rel="tag">İbrahim Akın</a> müjdesi

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son maçında pazar günü lider Gümüşhanespor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak Altay'da tecrübeli futbolcu 'dan gelen müjdeli haber teknik ebiki sevindirdi.

    Geçen hafta 2-1 kaybedilen Pendikspor müsabakasında sol üst baldırından sakatlanıp, 2 gün idmanlara çıkmayan İbrahim'de ciddi bir soruna rastlanmadığı öğrenildi. Çekilen MR sonucunda İbrahim'de ödem oluştuğu, ancak futbolcunun oynamasında bir sorun bulunmadığı bildirildi. Takımla çalışmalara başlayan 33 yaşındaki futbolcu, Gümüşhanespor sınavında sahadaki yerini alabilecek. Siyah-beyazlılarda kart cezası sona eren stoper Hayrullah da Ulaş'ın yerine savunmada Murat Türkkan'la birlikte forma giyecek.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:46
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