Altay'a İbrahim Akın müjdesi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son maçında pazar günü lider Gümüşhanespor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak Altay'da tecrübeli futbolcu İbrahim Akın'dan gelen müjdeli haber teknik ebiki sevindirdi.
Geçen hafta 2-1 kaybedilen Pendikspor müsabakasında sol üst baldırından sakatlanıp, 2 gün idmanlara çıkmayan İbrahim'de ciddi bir soruna rastlanmadığı öğrenildi. Çekilen MR sonucunda İbrahim'de ödem oluştuğu, ancak futbolcunun oynamasında bir sorun bulunmadığı bildirildi. Takımla çalışmalara başlayan 33 yaşındaki futbolcu, Gümüşhanespor sınavında sahadaki yerini alabilecek. Siyah-beyazlılarda kart cezası sona eren stoper Hayrullah da Ulaş'ın yerine savunmada Murat Türkkan'la birlikte forma giyecek.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:46
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Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 3
Yorum
arsen l. FB ve GS liler aşağıda skor vermiş.Bir tanesi de hem suçlu güçlü .En az 7-0 yenilecek takımını eleştirmiyor da bjk ye laf söylüyor.
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‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 23
Yorum
cimbom tudor 900 bin aliyor terim gelirse en az 4 milyon baska bi takim 5 milyon versin hemen satip kacar. paraci malum kisi. terimi istemiyoruz
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İşte Beşiktaş'ın Talisca formülü
Toplam 7
Yorum
bjkli başkan o dört taksiti, bankaya bir mesajla 12'ye çıkarır.
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