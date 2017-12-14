Geçen hafta 2-1 kaybedilen Pendikspor müsabakasında sol üst baldırından sakatlanıp, 2 gün idmanlara çıkmayan İbrahim'de ciddi bir soruna rastlanmadığı öğrenildi. Çekilen MR sonucunda İbrahim'de ödem oluştuğu, ancak futbolcunun oynamasında bir sorun bulunmadığı bildirildi. Takımla çalışmalara başlayan 33 yaşındaki futbolcu, Gümüşhanespor sınavında sahadaki yerini alabilecek. Siyah-beyazlılarda kart cezası sona eren stoper Hayrullah da Ulaş'ın yerine savunmada Murat Türkkan'la birlikte forma giyecek.