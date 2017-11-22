Şanlıurfaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Şanlıurfaspor, pazar günü sahasında konuk edeceği Pendikspor maçının hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:52
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Cengiz Ünder sürprizi
Toplam 8
Yorum
Gs ŞAMPİYON Yazdıracağız ! fazlası var cengiz sinanın sağ ayagı olamaz ...
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Kadın voleybolda deplasman yasağı
Toplam 1
Yorum
Miyane Saçmalık. Ayrıca Eczacıbaşı maçı hakeminden şikayetçiyim. İtiraz hakkı ve video hakem uygulaması olmasa maçı alıp Eczacı'ya verecekti.
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İstanbullandın!
Toplam 1
Yorum
Miyane Klopp sen de yarın gel başla...
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