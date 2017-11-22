 Şanlıurfaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    , Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

    Şanlıurfaspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

    , pazar günü sahasında konuk edeceği Pendikspor maçının hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

    TFF 2. Lig Beyaz Grubun 14. Haftasında sahasında Pendikspor ile oynayacak olan , bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Kondisyon salonunda ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, esneklik çalışması ve kondisyon aletleriyle yapılan çalışma ile devam etti. Sarı-Yeşilliler, daha sonra sahada taktiksel çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, yarım sahada yapılan maç ile sona erdi.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:52
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