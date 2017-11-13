Kayseri Erciyesspor sıfırladı!
Bu sezon Türkiye profesyonel futbol liglerinde yer alan 5 takım çeşitli sebeplerden puan silme cezası aldı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:08
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Yeni başlıyoruz
Toplam 6
Yorum
01 biz ona saygı duymak diyoruz halk dilinde
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Bunalıma girdi!
Toplam 5
Yorum
orcGs 3 maç sonra çıkar aslanlar Gibi oynar merak etmeyin siz...
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Linnes: Tehdit edildik
Toplam 2
Yorum
baba Linnes doğru söylüyor. Takım mağlup olabilir.Takım yenildiğinde takımı teselli edeceksin.
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