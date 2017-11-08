 Amed Sportif Faaliyetler’de istifa – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    ’de istifa

    Amed Sportif Faaliyetler’de istifa

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve son haftalarda kötü sonuçlara imza atan ’de yönetici Servet Erol, görevinden ayrıldı.

    Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbol şube görevini yürüten Servet Erol'un görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "3 sezondur kulübümüzde futbol şube sorumlusu olarak çalışan yönetim kurulu üyesi arkadaşımız Sayın Faruk Erol, futbol şube sorumlusu görevinden ayrılmak istediğini, yönetim kurulumuza iletti. Bundan sonraki süreçte, yönetim kurulunda farklı görevlerde çalışacak olan Faruk Bey'e, bugüne kadar futbol şubemize verdiği emeklerden ötürü, teşekkür ediyoruz" dedi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:43
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