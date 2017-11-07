 Fethiyespor Hüsnü Özkara ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Hüsnü Özkara ile yollar ayrıldı

    Fethiyespor Hüsnü Özkara ile yollar ayrıldı

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 'da Niğde Belediyespor maçının ardından toplanan yönetimi kurulu Hüsnü Özkara ile yolların ayrılmasına karar verdi.

    Kulüp binasında Kulüp Başkanı Mustafa Ferizcan ve Hüsnü Özkara ortak bir açıklama yaptılar. Başkan Ferizcan açıklamasında ''Yaptığımız yönetim kurulu toplantısında ligin 3.haftasında birlikte çıktığımız Hüsnü Özkara ve teknik ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. 11. Hafta itibariyle2. Teknik adam değişikliği yapmak zorunda kaldık. Bazen şartlar sizleri istemediğiz düşünmediğiniz noktalara getiriyor. Maalesef futbolun doğasında olağan şeyler. Kulübümüze hizmet eden Özkara ve ekibine teşekkür ediyorum. Kırklareli maçına Ali Abbak hocamız hazırlayacak. En kısa zaman yeni bir teknik direktör ile anlaşmaya varacağımızı umut ediyorum'' dedi.

    ÖZKARA ''GÜNAH KEÇİSİ OLDUK''
    3.hafta göreve gelen ve görevinden ayrılan Teknik Direktör Hüsnü Özkara'da çok sakatlık yaşadıklarını ve takımın sezon başında kötü çalıştığını söyledi. Özkara ''Sezon başı maalesef kötü çalışmaların sonucu bir sürü sakat var. Teknik anlamda kuvvet antrenmanı olmamış. Birçok maça eksik çıktık veya ilk yarı oyuncu değişiklik yapmak zorunda kaldık. Kalecinin haricinde kulübede değiştireceğimiz oyuncu kalmamıştı. Hamle yapacak oyuncu kalmadı alt yapıdan oyuncularla yedek kulübesini doldurduk. Saha da 3 iyi oyuncu varsa o da iğne ile karşılaşmaya çıkıyordu. Tedavileri devam ediyor, birinci günde beri neler yaptığımız ortada. Teknik anlamda antrenman yaptığımızda oyuncu sakatlanacak mı korkusuyla çalışmalarımızı yapıyorduk. Futbol sadece koşmak değil bilimsel olarak yükleme yapılmazsa sonuçları böyle ortaya çıkıyor. Bu kadar çok sakatlığı olan hiçbir takım görmedim. Hepsi de adale sakatlığı, Adam olarak geldim, adam olarak gidiyorum. Bazı istenmeyen sonuçlar ortaya çıkınca sonucunu uygulamak gerekiyor. Yediğimiz gollerin %95'i duran toplardan. Fethiyespor'a bundan sonra başarılar diliyorum. Malesed günah keçisi biz olduk'' dedi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:38
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