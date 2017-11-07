Fethiyespor Hüsnü Özkara ile yollar ayrıldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'da Niğde Belediyespor maçının ardından toplanan yönetimi kurulu Hüsnü Özkara ile yolların ayrılmasına karar verdi.
ÖZKARA ''GÜNAH KEÇİSİ OLDUK''
3.hafta göreve gelen ve görevinden ayrılan Teknik Direktör Hüsnü Özkara'da çok sakatlık yaşadıklarını ve takımın sezon başında kötü çalıştığını söyledi. Özkara ''Sezon başı maalesef kötü çalışmaların sonucu bir sürü sakat var. Teknik anlamda kuvvet antrenmanı olmamış. Birçok maça eksik çıktık veya ilk yarı oyuncu değişiklik yapmak zorunda kaldık. Kalecinin haricinde kulübede değiştireceğimiz oyuncu kalmamıştı. Hamle yapacak oyuncu kalmadı alt yapıdan oyuncularla yedek kulübesini doldurduk. Saha da 3 iyi oyuncu varsa o da iğne ile karşılaşmaya çıkıyordu. Tedavileri devam ediyor, birinci günde beri neler yaptığımız ortada. Teknik anlamda antrenman yaptığımızda oyuncu sakatlanacak mı korkusuyla çalışmalarımızı yapıyorduk. Futbol sadece koşmak değil bilimsel olarak yükleme yapılmazsa sonuçları böyle ortaya çıkıyor. Bu kadar çok sakatlığı olan hiçbir takım görmedim. Hepsi de adale sakatlığı, Adam olarak geldim, adam olarak gidiyorum. Bazı istenmeyen sonuçlar ortaya çıkınca sonucunu uygulamak gerekiyor. Yediğimiz gollerin %95'i duran toplardan. Fethiyespor'a bundan sonra başarılar diliyorum. Malesed günah keçisi biz olduk'' dedi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:38
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