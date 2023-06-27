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Plajda dev mücadele

Avrupa Hentbol Şampiyonası, 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında İzmir’de yapılacak. Türkiye dahil 15’er ülke katılacak.

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Plajda dev mücadele

EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonları kızlar ve erkekler kategorisinde İzmir'de 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'nde oynanacak müsabakalarda kızlar ve erkeklerde Türkiye dahil 15'er ülke takımı yarışacak. Karşılaşmalar EHF TV ve Spor DSmart ve Dsmart GO'da canlı olarak yayınlanacak. A Grubu'nda mücadele edecek Kız U17 Plaj Hentbolu Milli Takımımızın grubunda İspanya, Ukrayna, Portekiz ve İsviçre yer alıyor. A Grubu'nda yer alan Erkek U17 Plaj Hentbolu takımımızın grubunda ise Hırvatistan, Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor.

A Milli Takımımız, kadınlar ve erkeklerde Avrupa Şampiyonluğu'nu hedefliyor. İzmirlilerin şampiyonaya büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

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