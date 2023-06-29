Hentbolda Avrupa mesaisi

Türkiye hentbolda dev organizasyonları yapmaya devam ediyor. THF Başkanı Uğur Kılıç, uluslararası düzeyde kurdukları yakın ilişkilerle Türkiye'ye önemli turnuvaya kazandırdıklarını açıkladı. Plaj hentbolunun kulüpler bazında en önemli organizasyonu EHF EBT finallerini Konya'da düzenlediklerini belirten Kılıç, "Şimdi ise 29 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında EHF Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Kız ve erkeklerde 30 ülke takımı bu şampiyonada mücadele edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin değerli katkıları ile gerçekleşecek bu turnuva da EHF TV aracılığı ile yine tüm dünyadaki hentbolseverler ile buluşacak" dedi. Bir turnuvanın daha müjdesini veren Federasyon Başkanı Uğur Kılıç, "Plaj hentbolundaki bu önemli atılımların ardından, bu kez salon hentboluna döneceğiz ve EHF U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı 5-13 Ağustos tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğiz" diye konuştu.