"Hentbolun çok zorlukları var"

Türkiye A Milli Hentbol Takımı'mızın kaptanlığını yapan ve Beykoz Belediye Hentbol takımında bu sezon şampiyonluk ve gol krallığı da yaşayan Samet Kanberoğlu, Takvim'e konuştu. İşte o sözler...

HENTBOLA NASIL BAŞLADIN?

"İlkokul birinci sınıfta başladık. O zamanlar beden eğitimi derslerinde futbol oynardık. Bir gün hocamın bana verdiği topu elimle alıp fırlatmıştım. Hocam da beni öyle görünce bir an şoke oldu. O gün akşamında hentbol antrenmanına çağırdı."

"Küçükken hem hentbol hem futbolu devam ettirdim. Sonunda hentbol tarafını seçmemde öğretmenimin faydası oldu."

HENTBOL ANTRENMANLARI NASIL GEÇİYOR?

"Haftanın başında kondisyon ve güç üzerine oluyor. Maça 1-2 gün kala daha çok taktik antrenmanlar oluyor. Ben taktik idmanları daha çok seviyorum diyebilirim. Hafta sonları koşmayı da çok seviyorum. Ne kadar sevmesek de aslında hepimizin yapması gereken antrenmanlar güç antrenmanlarıdır. Yabancı sporcularla aramızdaki fark da bu. Onlar daha disiplinli bir şekilde bu süreci yürütüyor."

SENİ RAKİPLERİNDEN AYIRAN ÖZELLİKLERİN NE?

"Boyumun dezavantajı var ancak ben avantaja çevirmek için rakiplerim bir çalışıyorsa ben iki çalışıyorum. Hızlı olmamın yanında çok iyi bire bir oynama özelliğim bulunuyor."

BESLENME PROGRAMINI BU ÖZELLİKLERİNE GÖRE Mİ PLANLIYORSUN?

"Çok kütleli olmamamız gerekiyor. Patlayıcı kuvvete dayalı çalışıyoruz. Bunun için olmazsa olmazımız başta kahvaltı. Yağlı ve fast food tarzı yemeklerden uzak durmaya çalışıyorum. Seyahatlerde kahvaltı yapabiliyorsak yapıyoruz yoksa protein desteği alıyoruz."

MAÇ GÜNLERİN NASIL GEÇİYOR?

"Benim sen sevdiğim öğün kahvaltı. Çok da güzel kahvaltı hazırlarım. Takım arkadaşlarım da hep bana gelir kahvaltı yapmaya. Ben Rizeliyim, oradan gelen özel bal, tereyağ ve çayımız var."

"Güzel bir kahvaltı yapıp, yürüyüş yapıyorum. Maçtan yaklaşık 2 saat önce de takımca bir araya gelip kahve içip maçı konuşuyoruz. Rakibi analiz ediyoruz. Güzel bir sohbet oluyor. Maç günleri benim için haftanın en güzel günüdür."

BU SPORUN ZORLUKLARI NELER?

"Çok zorlukları var. Güç ve kondisyon anlamında özellikle. Hentbolda her kas grubu çalışıyor. Hentbol sert bir spor. Her türlü rakibin sana sert davranışında psikolojik olarak hemen toparlanmalısın. Rakibin sertliğine sertlikle karşılık vermemek için bu önemli."

KARİYERİNDE EN MUTLU OLDUĞUN VE ÜZÜLDÜĞÜN ANLAR NELERDİ?

"En mutlu olduğum an; 2016'da Liseler Arası Dünya Şampiyonası'na gitmiştik Fransa'ya. Final maçında şöyle bir an yaşandı; 5 farklı öndeyken son 5 dakika farkı kapattılar ve biz bir farkla öndeyiz. Son 12-13 saniye kala rakip topu kaptı ve hızlı hücüma pas attı. Biz de bir kişi eksiğiz. Ben o topu görür görmez koşmaya başladım. Rakip oyuncuyla çarpıştık ve rakip 7 metre kazandı. Kırmızı kart gördüm. Hakem düdüğü çalmadan tribündeki Türk taraftarımız düdüğünü çaldı ve oyuncu 7 metreyi gole çevirdi. Ancak hakem düdük çalmadığı için atış tekrarlandı ve kaçtı. O anki sevinci unutamam. O gün dünya şampiyonu olduk."

"En üzüldüğüm an ise; çok yakın zamanda oynanan Makedonya maçı ve ondan önce oynanan Portekiz maçı. Kendi evimizde Ankara halkı bize çok güzel atmosfer yaşattı. Maç bize o kadar gelmişti ki takım olarak yeneceğimize emindik. Çok basit hatalar... Çok başka seviyelere gelecekken, Avrupa Şampiyonası'nın dışında kalmış olduk."