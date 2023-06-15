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"Kupa Avcısı" Camino geldi
Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlük görevine İspanyol Oliver Roy Camino geldi. Hentbol Süper Lig'inde en fazla şampiyon olan takım unvanına sahip Beşiktaş, 'Kupa Avcısı' lakaplı İspanyol çalıştırıcıyı takımın başına getirdi. 2002'de antrenörlük kariyerine başlayan, iki kez EHF Şampiyonlar Ligi kupası kazanan tecrübeli teknik adam Camino; FC Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti- Adrianenc ve Zamalek'te önemli başarılar yaşadı.
Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:56