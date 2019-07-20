19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda yenilgi
19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası 2. Klasman yarı final maçında Türkiye, İsviçre'ye 35-21 yenildi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Litvanya'nın Klaipeda şehrinde oynanan karşılaşmada milli takımın, ilk yarıyı 18-9 geride tamamladığı belirtildi. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren İsviçre'nin sahadan 35-21 galip ayrıldığı kaydedildi.
Bu sonuçla finale yükselemeyen milli takım, 2021 Avrupa Şampiyonasında mücadele etme hakkını da kaybetti.
Milliler, üçüncülük-dördüncülük maçında yarın TSİ 15.00'de Litvanya ile karşılaşacak.
- 21.07.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda yenilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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