19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda yenilgi - Son dakika Hentbol haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Altı 'nda yenilgi

19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda yenilgi

Altı 2. Klasman yarı final maçında , 'ye 35-21 yenildi.

Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Litvanya'nın Klaipeda şehrinde oynanan karşılaşmada milli takımın, ilk yarıyı 18-9 geride tamamladığı belirtildi. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren 'nin sahadan 35-21 galip ayrıldığı kaydedildi.

Bu sonuçla finale yükselemeyen , 2021 Avrupa Şampiyonasında mücadele etme hakkını da kaybetti.

Milliler, üçüncülük-dördüncülük maçında yarın TSİ 15.00'de Litvanya ile karşılaşacak.

  1. 21.07.2019
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