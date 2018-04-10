Hentbol Türkiye Kupası'nda 3 yarı finalist yarın belli olacak – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Hentbol 'nda 3 yarı finalist yarın belli olacak

    Hentbol Türkiye Kupası'nda 3 yarı finalist yarın belli olacak

    Hentbolda, Kadınlar çeyrek final rövanş maçlarından üçü oynanacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde , , , Üsküdar Belediyespor, Zağnosspor, Polatlı Belediyespor, ve Kastamonu Belediyespor mücadele edecek.

    Bu arada, Ardeşen Gençlik ile Kastamonu Belediyespor arasındaki çeyrek finalin ilk karşılaşması iki takımın Avrupa kupası maçları nedeniyle 18 Nisan Çarşamba günü oynanacak. 'deki müsabakada saat 18.00'de başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 25 Nisan Çarşamba günü Kastamonu'da yapılacak.

    Kupadaki 3 müsabakanın programı şöyle:

    11 Nisan Çarşamba:

    15.00 Polatlı Belediyespor-Zağnosspor (ilk maç 29-25)

    16.00 Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (ilk maç 21-28)

    17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (ilk maç 26-34)

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:51
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