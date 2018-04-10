Hentbol Türkiye Kupası'nda 3 yarı finalist yarın belli olacak
Hentbolda, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarından üçü oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde Muratpaşa Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Zağnosspor, Polatlı Belediyespor, Ardeşen Gençlik ve Kastamonu Belediyespor mücadele edecek.
Bu arada, Ardeşen Gençlik ile Kastamonu Belediyespor arasındaki çeyrek finalin ilk karşılaşması iki takımın Avrupa kupası maçları nedeniyle 18 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Rize'deki müsabakada saat 18.00'de başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 25 Nisan Çarşamba günü Kastamonu'da yapılacak.
Kupadaki 3 müsabakanın programı şöyle:
11 Nisan Çarşamba:
15.00 Polatlı Belediyespor-Zağnosspor (ilk maç 29-25)
16.00 Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (ilk maç 21-28)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (ilk maç 26-34)
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 09:51
-
Aykut Kocaman: Biz daha avantajlıyız
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR GSNİN 7 ATTIGI KARABÜĞE, 3 ATTIGI ANTALYAYA 5 ATTIGI BURSAYA DAHA FAZLA GOL ATMALISINIZ YEMEDEN.KALAN MAÇLARI FARKLI KAZANMALISINIZ AVERAJ?
-
Süper yedek Valbuena! Kenardan 7 puan
Toplam 1
Yorum
Recep Duymaç Valveona hırslı ne yaptığını yapacağını bilen bu yaşına rahmen koşan yırtınan bir oyuncudur.Böyle bir oyuncu ilk onbirdeoynatılsaşampiyonduk
-
Sezon sonu yolcu olabilirler!
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Bu okaya 8 milyon yusufa 15 milyon euro lar az söyliyeyim.okay en az 30 milyon yusuf da 50 milyon euro olmalı.ayrıca sonraki satışlardan pay
Hentbol Türkiye Kupası'nda 3 yarı finalist yarın belli olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.