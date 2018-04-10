Hentbol Türkiye Kupası'nda 3 yarı finalist yarın belli olacak

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde Muratpaşa Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Zağnosspor, Polatlı Belediyespor, Ardeşen Gençlik ve Kastamonu Belediyespor mücadele edecek.

Bu arada, Ardeşen Gençlik ile Kastamonu Belediyespor arasındaki çeyrek finalin ilk karşılaşması iki takımın Avrupa kupası maçları nedeniyle 18 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Rize'deki müsabakada saat 18.00'de başlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 25 Nisan Çarşamba günü Kastamonu'da yapılacak.



Kupadaki 3 müsabakanın programı şöyle:

11 Nisan Çarşamba:

15.00 Polatlı Belediyespor-Zağnosspor (ilk maç 29-25)

16.00 Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (ilk maç 21-28)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (ilk maç 26-34)