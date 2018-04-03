Kadınlar hentbolda kupa heyecanı

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde Muratpaşa Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Zağnosspor, Polatlı Belediyespor, Ardeşen Gençlik ve Kastamonu Belediyespor mücadele edecek.

Bu arada, Ardeşen Gençlik ile Kastamonu Belediyespor arasındaki ilk karşılaşma iki takımın Avrupa kupası maçları nedeniyle 18 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Bu müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Kupadaki diğer maçların programı ise şöyle:

15.00 Zağnosspor-Polatlı Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)

17.00 Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)