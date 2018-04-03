Kadınlar hentbolda kupa heyecanı
Hentbolda, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarından üçü yarın yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde Muratpaşa Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Zağnosspor, Polatlı Belediyespor, Ardeşen Gençlik ve Kastamonu Belediyespor mücadele edecek.
Bu arada, Ardeşen Gençlik ile Kastamonu Belediyespor arasındaki ilk karşılaşma iki takımın Avrupa kupası maçları nedeniyle 18 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Bu müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
Kupadaki diğer maçların programı ise şöyle:
15.00 Zağnosspor-Polatlı Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)
17.00 Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
17.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 09:20
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Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin deplasman performansına dikkat çekti
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Tam korkak , ürkek futbol taktiğinin ispatıdır , iç saha da da deplasman gibi oynatıp takımı şampiyonluktan ettin Aykut hoca.
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G.Saraylı yıldız imzayı attı!
Toplam 3
Yorum
G.saray Bu mu fedakarlık 3 yıldır yattığı yerden 4 mil. euro aldı,bedava oynarsa fedakarlık yapmış olur, GS nin paraları yine boşa gidiyor AYIP.
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Topal’dan usta işi asist
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Nasıl oldu da ileri pas atabildin Mehmet Topal , josef ve seinin yüzünde kaçan üçüncü şampiyonluk.
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