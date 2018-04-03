Kadınlar hentbolda kupa heyecanı – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Kadınlar hentbolda kupa heyecanı

    Kadınlar hentbolda kupa heyecanı

    Hentbolda, çeyrek final ilk maçlarından üçü yarın yapılacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, çeyrek finalde , , , Üsküdar Belediyespor, Zağnosspor, Polatlı Belediyespor, Ardeşen Gençlik ve Kastamonu Belediyespor mücadele edecek.

    Bu arada, Ardeşen Gençlik ile Kastamonu Belediyespor arasındaki ilk karşılaşma iki takımın Avrupa kupası maçları nedeniyle 18 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Bu müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

    Kupadaki diğer maçların programı ise şöyle:

    15.00 Zağnosspor-Polatlı Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)

    17.00 Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

    17.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:20
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