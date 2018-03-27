Hentbolda çeyrek final heyecanı! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Hentbolda çeyrek final heyecanı!

    Hentbolda çeyrek final heyecanı!

    Hentbolda Erkekler 'nda 'e yükselecek takımlar yarın belli olacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler 'nda çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak. Eşleşmelerin galipleri 'e yükselecek. Dörtlü Final maçlarının yeri ve tarihi daha sonra açıklanacak.

    Çeyrek final rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

    Yarın:

    16.00 Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (26-29)

    18.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe (20-37)

    19.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Beşiktaş Mogaz (33-42)

    19.00 Antalyaspor-SELKA Hentbol (22-23)

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:32
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