Hentbolda çeyrek final heyecanı!

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak. Eşleşmelerin galipleri Dörtlü Final'e yükselecek. Dörtlü Final maçlarının yeri ve tarihi daha sonra açıklanacak.

Çeyrek final rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Yarın:

16.00 Adıyaman Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (26-29)

18.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe (20-37)

19.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Beşiktaş Mogaz (33-42)

19.00 Antalyaspor-SELKA Eskişehir Hentbol (22-23)