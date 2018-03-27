Hentbolda çeyrek final heyecanı!
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselecek takımlar yarın belli olacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak. Eşleşmelerin galipleri Dörtlü Final'e yükselecek. Dörtlü Final maçlarının yeri ve tarihi daha sonra açıklanacak.
Çeyrek final rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Yarın:
16.00 Adıyaman Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (26-29)
18.00 Beykoz Belediyespor-Göztepe (20-37)
19.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Beşiktaş Mogaz (33-42)
19.00 Antalyaspor-SELKA Eskişehir Hentbol (22-23)
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:32
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7 dev kulüp genç yıldızı izlemeye geliyor!
Toplam 1
Yorum
ERAY Bırakın da biraz TS'de oynasınlar. Transfer yasağı da varken en azından bir yıl daha oynasınlar, sonra TS'ye iyi bir para kazandırarak gider
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 7
Yorum
huseyin aynı Aykut Kocam, GS maçından 3 maç önce de "3 maç sonra lideriz" de demişti ama puan farkı ortada :)
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Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!
Toplam 4
Yorum
Kartalım Beşiktaşlıyız Gençler Umudumuzu yitirmek bize yakışmaz. Son 8 maçın 5'i iç saha bunu unutmayın. Kayıpsız gideceğimize inanıyorum.com
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