Kastamonu Belediyespor'un hedefi final

EHF Kupası çeyrek final maçında Romanya temsilcisi Zalau'yu mağlup ederek yarı finale yükselen Kastamonu Belediyespor, 7 Nisan Cumartesi günü evinde Romanya ekibi Craiova ile karşılaşacak. Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, yaptığı açıklamada, Avrupa'da çok iyi ilerlediklerini söyledi.

Bu yıl çok fazla maç yaptıklarına işaret eden Günal, "Son yaptığımız Zalau maçı, bizim bu sene oynadığımız 35. resmi maçtı. Bu dönem şu ana kadar 35 lig maçı yapmış olan ne kadın ne erkek takımımız var. Türkiye'de bir başka ilki gerçekleştiriyoruz. Bu kadar çok maç yapmak ve üst düzey maç yapmak zor." dedi.

Çeyrek final maçlarını değerlendiren Günal, şöyle devam etti:

"Romanya'da oynadığımız çeyrek final maçı bizim kontrolümüz altındaydı fakat kaptan Serpil İskenderoğlu'nun olmaması saha içi organizasyonların aksamasına neden oldu. Bunun sonucu olarak da maalesef orada bir farkla kaybetmiştik. Buradaki rövanş maçında ise tam kadro olarak sahaya çıkıp oyunun kontrolünü hiç bırakmadık. Bunun sonucunda da çeyrek finali geçerek yarı finale kalan takım olduk. Bu mutluluğu hem yaşadık hem de yaşattık."

Yarı final maçı hazırlıklarına başladıklarını aktaran Günal, "Finale bir kapı kaldı. Yine Romanya ekibi Craiova'yla eşleştik. Onlarla oynayacağımız maç bizim için ve Türk hentbolu için çok önemli. Şu ana kadar EHF Kupası ve şampiyonlar liginde final yapan hiçbir takımımız yok. Yarı finali geçip finale kalmak istiyoruz. Türk hentbol tarihinde Avrupa Kupasını getiren ilk takım olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımda morallerin yerinde olduğunu belirten Günal, "Kaptan Serpil dışında sakat sporcumuz bulunmuyor. Onun da tedavisi sürüyor. Craiova maçına tam kadro çıkıp yine bir mutluluk yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN BÖYLE BİR BAŞARI BEKLENMİYORDU

Avrupa'da Kastamonu'nun başarısının konuşulduğunu vurgulayan Günal, şunları dile getirdi:

"Türkiye'den böyle bir başarı beklenmiyordu. Gruplara kalmamız bile Avrupa hentbol camiası açısından büyük sürpriz oldu. Gruplardan çıkmamız da aynı şekilde sürpriz oldu ve büyük şaşkınlık yarattı. Bizim yarı finale çıkmamız sezonun en sansasyonel olayı olarak değerlendiriliyor. Kastamonu'nun, bir Türk takımının bütün bu aşamalardan yüzünün akıyla çıkması büyük şaşkınlık yarattı. Türkiye'den bir takımın buralara kadar çıkabileceği düşüncesi hiç kimsede yoktu. Çıtayı yükselttik."

Günal, Türk hentbolunu önemli bir yere taşıdıklarını sözlerine ekledi.