Göztepe hentbolda tur peşinde
HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalindeki ilk maçta evinde Beykoz Belediyespor'u 37-20 yenerek avantajı eline geçiren Göztepe, yarın rakibiyle rövanş karşılaşmasına çıkacak. İstanbul Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Uçan Adamlar'da babasının vefatı nedeniyle memleketi Eskişehir'de olan kaleci Yunus Özmusul forma giyemeyecek. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, disiplini elde bırakmadan oynayacaklarını belirterek, "Beykoz'u deplasmanda da yenerek turu geçmeyi hedefliyoruz" dedi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:55
-
Kocaman'ın önceliği defans!
Toplam 2
Yorum
rte defansif denedin kaybettin atak oyun dene kazanırsın valbuena,guilano,ekici serbest oynat bak en az 3 gol 3 puan garanti.hücum pres.
-
Cimbom'a kelepir yetenek!
Toplam 2
Yorum
ÇÖP Bu adamda iş yok. Videolarda futbolcuların en iyi hallerini gösterirler ama videoda bile çöp. Bunu alana kadar Neilton var. Onu izleyin hele
-
Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Sampiyonluk Basaksehir'de gitti... Besiktas taraftari olarak tek umudumuz 2ci bitirip samp liginde play offlara katilmak.
Göztepe hentbolda tur peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.