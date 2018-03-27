Göztepe hentbolda tur peşinde

HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalindeki ilk maçta evinde Beykoz Belediyespor'u 37-20 yenerek avantajı eline geçiren Göztepe, yarın rakibiyle rövanş karşılaşmasına çıkacak. İstanbul Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Uçan Adamlar'da babasının vefatı nedeniyle memleketi Eskişehir'de olan kaleci Yunus Özmusul forma giyemeyecek. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, disiplini elde bırakmadan oynayacaklarını belirterek, "Beykoz'u deplasmanda da yenerek turu geçmeyi hedefliyoruz" dedi.