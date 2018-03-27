Göztepe hentbolda tur peşinde – Fotomaç – 27 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    hentbolda tur peşinde

    Göztepe hentbolda tur peşinde

    HENTBOL Erkekler çeyrek finalindeki ilk maçta evinde 'u 37-20 yenerek avantajı eline geçiren , yarın rakibiyle rövanş karşılaşmasına çıkacak. İstanbul Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. 'da babasının vefatı nedeniyle memleketi 'de olan kaleci Yunus Özmusul forma giyemeyecek. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, disiplini elde bırakmadan oynayacaklarını belirterek, "Beykoz'u deplasmanda da yenerek turu geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe hentbolda tur peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN