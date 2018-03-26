Göztepe hentbolda hedefe koşuyor
HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde Aziziye Belediyesi Termalspor'u deplasmanda 36-32 yenen Göztepe, üst sıralara tırmanışını sürdürdü.
Antrenör Adnan Öztürk, takımın son 3 maçını kayıpsız geçtiğini belirterek, "Önümüzdeki 2 karşılaşmayı daha kazanırsak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacağız. Bu bizim açımızdan çok önemli. Ligde ve kupada hedefimize yürüyoruz. Çarşamba günü kupa çeyrek final rövanş maçında Beykoz Belediyespor'a konuk olacağız. İlk karşılaşmayı evimizde 37-30 kazanıp büyük avantaj yakaladık. Ancak kesinlikle rehavete kapılmayacağız. Kupa da en iyi konumu hedefliyoruz" yorumunu yaptı.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:49
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"Benim bambaşka hayallerim var"
Toplam 10
Yorum
ilaveten sadece ikisimi problemin başı aykuttur
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Ozan hakkında karar verildi
Toplam 2
Yorum
uza. vdemirel emekli ol..ozan sen de uzaya git.
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"Benim bambaşka hayallerim var"
Toplam 10
Yorum
sonuç bu !! görevini en iyi yapan iyi fenerbahçelidir..alex görevini en iyi yapmıştır..başkan ve volkan yapamamaktadır.
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