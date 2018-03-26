Göztepe hentbolda hedefe koşuyor – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    hentbolda hedefe koşuyor

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a> hentbolda hedefe koşuyor

    HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde Aziziye Belediyesi Termalspor'u deplasmanda 36-32 yenen , üst sıralara tırmanışını sürdürdü.

    Antrenör , takımın son 3 maçını kayıpsız geçtiğini belirterek, "Önümüzdeki 2 karşılaşmayı daha kazanırsak gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacağız. Bu bizim açımızdan çok önemli. Ligde ve kupada hedefimize yürüyoruz. Çarşamba günü kupa çeyrek final rövanş maçında 'a konuk olacağız. İlk karşılaşmayı evimizde 37-30 kazanıp büyük avantaj yakaladık. Ancak kesinlikle rehavete kapılmayacağız. Kupa da en iyi konumu hedefliyoruz" yorumunu yaptı.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:49
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