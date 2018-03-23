Nilüferli hentbolcular öğrencilerle buluştu – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Nilüferli hentbolcular öğrencilerle buluştu

    Nilüferli hentbolcular öğrencilerle buluştu

    Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde başarı ile mücadele eden Nilüfer Belediyesporlu hentbolcular, Şehitler Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

    Belediyespor Başantrenörü M. ve ülkelerinin milli takımlarında oynayan Portekizli Sergio Barros, Yunan Charalampos Mallios, Ö.Ozan Arifoğlu ile , Nilüfer Şehitler Ortaokulu Konferans Salonu'nda öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Türkiye'de hentbol ile ilgili öğrencilere bilgiler veren Fatih Işık, uzun yıllardır, Bursa'da hentbol sporunun gelişimi için mücadele etiklerini anlattı. Işık, " Biz olarak toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmak istiyoruz. Günümüzde Nilüfer'de sporun her dalıyla ilgili bir kültür oluştu. Siz öğrenciler de mutlaka bir spor branşıyla ilgilenin" diye konuştu. Işık, öğrencileri 1 Nisan 2018 tarihinde oynanacak, Ankara Büyükşehir Belediyespor maçına da davet etti.

    Mavi yeşil beyazlıların A Milli hentbolcusu Ö. Ozan Arifoğlu da spor konusunda halen bazı ön yargıların kırılamadğını söyledi. Arifoğlu, " Ülkemizde 'Spor ile dersler aynı anda yürütülemez' ön yargısı henüz kırılmış değil. Ben ve eşim hem profesyonel sporculuğu hem üniversiteyi başarılı bir şekilde götürdük. Hentbolcu olarak kendime örnek aldığım Utku Ergüder, Türk Hentbol tarihinin en önemli oyuncusuydu. Şimdi Utku Ergüder büyük bir bankanın genel müdür yardımcısı. Gördüğünüz gibi her iki alanda da başarılı olmak anlatıldığı kadar zor değil" dedi.

    Türkiye'de futbol dışındaki branşların tanıtımının yeteri kadar yapılmadığını belirten Portekizli hentbolcu Sergio Barros da, "Türkiye'de hentbol sporcu ve seyirci açısından biraz yetersiz. Ancak Nilüfer tesis, altyapı ve sporcu konusunda çok şanslı" dedi.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:32
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