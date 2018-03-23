Nilüferli hentbolcular öğrencilerle buluştu
Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde başarı ile mücadele eden Nilüfer Belediyesporlu hentbolcular, Şehitler Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.
Mavi yeşil beyazlıların A Milli hentbolcusu Ö. Ozan Arifoğlu da spor konusunda halen bazı ön yargıların kırılamadğını söyledi. Arifoğlu, " Ülkemizde 'Spor ile dersler aynı anda yürütülemez' ön yargısı henüz kırılmış değil. Ben ve eşim hem profesyonel sporculuğu hem üniversiteyi başarılı bir şekilde götürdük. Hentbolcu olarak kendime örnek aldığım Utku Ergüder, Türk Hentbol tarihinin en önemli oyuncusuydu. Şimdi Utku Ergüder büyük bir bankanın genel müdür yardımcısı. Gördüğünüz gibi her iki alanda da başarılı olmak anlatıldığı kadar zor değil" dedi.
Türkiye'de futbol dışındaki branşların tanıtımının yeteri kadar yapılmadığını belirten Portekizli hentbolcu Sergio Barros da, "Türkiye'de hentbol sporcu ve seyirci açısından biraz yetersiz. Ancak Nilüfer tesis, altyapı ve sporcu konusunda çok şanslı" dedi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:32
-
Alacaklılar kapıda!
Toplam 1
Yorum
görengören Sadece GS' ın borçları yazılıp çiziliyorsa bu tüm yönetimlerin GS sevmediklerini gösterir.
-
Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
Toplam 15
Yorum
34 BU NE AYMAZLIK NE VERDİNİZDE NE İSTİYORSUNUZ 25 MİLYON FENERBAHÇE TARAFTARI AZİZ YILDIRIM VE EKİBİNİ DEFETERDEN SİLDİ
-
“Önümüzdeki maçlara odaklanalım”
Toplam 1
Yorum
Kaliteli Futbolcu Samaras kalitesini her maçta ortaya koyuyor. Hakem hatalarını konuşmaya gerek bile yok
Nilüferli hentbolcular öğrencilerle buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.