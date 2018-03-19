Hentbolda yabancı oyuncu kuralı değişti
Türkiye Hentbol Federasyonu, yabancı oyuncu kuralını yeniden belirledi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği 2018-2019 sezonunda erkekler ve kadınlarda Süper Lig'de mücadele edecek takımlar, en fazla 8 yabancı oyuncu olmak üzere toplam 22 sporcu ile sözleşme imzalayabilecek.
Süper Lig'de yer alacak yabancı oyuncularda ülke sıralaması ve millilik sayıları ise serbest bırakıldı. Ayrıca transfer, tescil ve vize işlemleri için federasyona ödenecek ücretlerde değişikliğe gidildi.
Süper Lig'deki takımlar, daha önce 14 yabancı oyuncuyla sözleşme yapabiliyordu.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:42
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Caner Erkin'den Güneş'i çıldırtan hareket!
Toplam 6
Yorum
yamin ben 55 yıldır BJK taraftarıyım Fenerden gelipte BJK de yararlı olan oyuncu hatırlamıyorum Gökhan,Lens,Caner hepsini gönderin gitsin
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5 şutta 0 isabet
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Yorum
UZMAN ANALİST MAÇTAN ÖNCEDE SÖYLEDİM. KARŞINIZDAKİ KARABÜK DEĞİL HAMZOĞLUNUN ANTALYASI YOK
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Soldado, Serdar Aziz'i çıldırttı!
Toplam 5
Yorum
KOKARTLI SERDAR AZİZ,PEPE, MEDEL HAKEMLER DÜZGÜN YÖNETSE VEYA ANDOLU TAKIMLARINDA BUNLARI YAPSALAR HER MAÇ 1 DEĞİL 2 KEZ ATILIRLAR 2ŞERDE PENALTI
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