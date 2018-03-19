Hentbolda yabancı oyuncu kuralı değişti – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Hentbolda kuralı değişti

    Hentbolda <a href="/index/yabanci-oyuncu?id=67f87c67-3edc-44cf-8738-687feaba3663" class="" rel="tag">yabancı oyuncu</a> kuralı değişti

    Türkiye Hentbol Federasyonu, kuralını yeniden belirledi.

    Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği 2018-2019 sezonunda erkekler ve kadınlarda 'de mücadele edecek takımlar, en fazla 8 olmak üzere toplam 22 sporcu ile sözleşme imzalayabilecek.

    'de yer alacak yabancı oyuncularda ülke sıralaması ve millilik sayıları ise serbest bırakıldı. Ayrıca transfer, tescil ve vize işlemleri için federasyona ödenecek ücretlerde değişikliğe gidildi.

    Süper Lig'deki takımlar, daha önce 14 yabancı oyuncuyla sözleşme yapabiliyordu.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:42
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