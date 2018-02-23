Muratpaşa’da Kastamonu hazırlıkları – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Muratpaşa’da Kastamonu hazırlıkları

    Muratpaşa’da Kastamonu hazırlıkları

    Türkiye Kadınlar ’nin lideri , ’la karşılaşacak.

    Gecen hafta evinde farklı galip geldiği maçıyla yeni bir galibiyetler serisine 'Merhaba' diyen , karşısına çıkıyor. 31 puanlı lig lideri ve 3 maç eksiğiyle 23 puana sahip lig üçüncüsünün maçı Cumartesi saat 15.00'de Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Mehtap Şimşek ve Pınar Ünlü hakem ikilisi yönetecek.

    'da şampiyonluğu doğrudan ilgilendiren maç öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Antrenör , "Bu maçı şampiyonluk maçı olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar puan olarak avantajlı durumda olsak da bu maçı kazanmak dışında başka bir planımız yok. Şampiyonluk yolunda bu en önemli virajı alıp bir anlamda şampiyonluğu garantilemek istiyoruz" diye konuştu.

    Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımına bu zorlu maçta Kulüp Yönetici Yener Altıntaş da eşlik ediyor.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:59
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