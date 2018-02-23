Muratpaşa’da Kastamonu hazırlıkları
Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin lideri Muratpaşa Belediyespor, Kastamonu Belediyespor’la karşılaşacak.
Muratpaşa Belediyespor'da şampiyonluğu doğrudan ilgilendiren maç öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Antrenör Birol Ünsal, "Bu maçı şampiyonluk maçı olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar puan olarak avantajlı durumda olsak da bu maçı kazanmak dışında başka bir planımız yok. Şampiyonluk yolunda bu en önemli virajı alıp bir anlamda şampiyonluğu garantilemek istiyoruz" diye konuştu.
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımına bu zorlu maçta Kulüp Yönetici Yener Altıntaş da eşlik ediyor.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:59
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Nando'ya Terim morali
Toplam 3
Yorum
Gslı Haksızlık etme dostum..Büyük taraftar böyle konuşmaz..Ne maçlar çıkardı muslera..
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Aslan'da Avrupa alarmı
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Düşene bir tekme vurmak bu faydasız ve luzumsuz TFF nin görevi.Adamlarda hiç utanma ve akıl yok ki!Mustafa Cengizin uğtraşısı ise boşuna.
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Lewandowski 150 milyon euro
Toplam 1
Yorum
okan olumu canım cenk tosun oğuzhan ismi neydi o yedek ortasahanın onlar 150 milyondu
Muratpaşa’da Kastamonu hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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