Hatayspor coştu

Süper Lig'de alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Hatayspor, Karagümrük'ü 3-1'le geçti. Bordo-beyazlılar, 42'de Matondo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Güney ekibi, 49'da penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Strandberg, skoru 2-0 yaptı. 86'da kaleci Erce'nin elinden kaçırdığı topu tamamlayan Lasagna, farkı bire indirdi. 90+5'te yeni transfer Doğukan'ın asistinde Matondo, kendisinin 2., takımının üçüncü golünü atarak sonucu ilan etti: 3-1. Hatayspor, geçen hafta 10 maç sonra Adana Demir'i deplasmanda yenerek 3 puan hasretine son verdi ve Gümrük galibiyetiyle 2'de 2 yaptı. Deplasmanda 7'de sıfır çeken Karagümrük'ün ise dış sahada galibiyet hasreti 11 maça çıktı.

İNANMIŞLIĞIN GALİBİYETİ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ettikleri için çok mutlu olduklarını belirtip, karşılaşmada ne yaptıklarını bilerek hareket ettiklerini vurguladı. Volkan Demirel, "Sabrın, mücadelenin ve inanmışlığın bir galibiyeti bu akşam" diye konuştu.

MAÇIN İÇİNDE KALAMADIK

Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, kendileri için iyi bir maç olmadığını, 3-1 kazanan Hatayspor'u tebrik ettiğini söyledi. Gürcü çalıştırıcı, "Maçın içinde kalamadık yine. İkinci golü çok erken yedik. Ondan sonra çok zor oluyor. Rakip takım birleşiyor" ifadelerini kullandı.