Saba’ya ABD’den teklif var

Hatay ekibi, 1.5 milyon euro istedi. Kontratının son yılındaki 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 31 maçta 3 gol, 6 asist yaptı.

5-6 transfer daha gelecek

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Demirel, "15-16 kişilik oyuncu listemiz vardı. 10 oyuncu ile anlaştık. Üçü ile görüşmelerimiz sürüyor. Üç yabancı veya en az iki yabancı ve bir Türk oyuncu ile transfer sezonunu kapatacağız" dedi. Öte yandan başarılı teknik adam, Mersin'de maçlarını oynayacaklarını ve Mersin'in forma renkleri lacivert-kırmızı ile ilk maça çıkacaklarını vurguladı.