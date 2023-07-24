Haberler Hatayspor Saba’ya ABD’den teklif var

Saba’ya ABD’den teklif var

MLS takımı Atlanta United, Hatayspor'un Gürcü sol kanadı Saba için 1 milyon euro teklif etti.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Saba’ya ABD’den teklif var

Hatay ekibi, 1.5 milyon euro istedi. Kontratının son yılındaki 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 31 maçta 3 gol, 6 asist yaptı.

5-6 transfer daha gelecek

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Demirel, "15-16 kişilik oyuncu listemiz vardı. 10 oyuncu ile anlaştık. Üçü ile görüşmelerimiz sürüyor. Üç yabancı veya en az iki yabancı ve bir Türk oyuncu ile transfer sezonunu kapatacağız" dedi. Öte yandan başarılı teknik adam, Mersin'de maçlarını oynayacaklarını ve Mersin'in forma renkleri lacivert-kırmızı ile ilk maça çıkacaklarını vurguladı.

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