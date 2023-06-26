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Hatayspor forvet oyuncusu Onur Arı'yı transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Eskişehirspor forması giyen forvet oyuncusu Onur Arı'yı kadrosuna kattı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 18:54
Hatayspor forvet oyuncusu Onur Arı'yı transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekilerinden Hatayspor, son olarak Eskişehirspor forması giyen forvet oyuncusu Onur Arı'yı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, son olarak Eskişehirspor'da oynayan hücum oyuncusu Onur Arı'yı renklerine bağladı. Eskişehirspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve 3 yıldır A takım formamızı giyen futbolcumuz Onur Arı, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü'ne transfer olmuştur. Kulüp Başkanımız Erkan Koca, Onur Arı'ya içinde efsane futbolcularımızın bulunduğu plaketi takdim ederek başarılar diledi. Kendisine kulübümüze kattığı her şey için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Eskişehir ekibiyle, bu sezon 33 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu takımına 12 gollük katkı sağlamıştı.

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