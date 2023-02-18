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Hatayspor'dan Christian Atsu paylaşımı! "Üzüntümüzün tarifi yok"

Son dakika haberleri... Deprem felaketi sonrası enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi. Kulüp, vefat eden Ganalı oyuncunun cenazesinin ülkesine gönderildiğini duyurarak, "Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu" ifadelerine yer verdi.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 11:32 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 11:35
Hatayspor'dan Christian Atsu paylaşımı! "Üzüntümüzün tarifi yok"

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası enkaz altında kalmıştı. Ganalı futbolcudan acı haber geldi. Atsu, depremde hayatını kaybetti.

Atsu'nun vefatının ardından Hatayspor'dan bir paylaşım geldi. Akdeniz temsilcisi gönderisinde, "Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu" ifadelerine yer verdi.

31 yaşındaki deneyimli futbolcunun hayatını kaybetmesi spor camiasını yasa boğdu. Kulüplerden ardı ardına taziye mesajları geldi.

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