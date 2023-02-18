Hatayspor'dan Christian Atsu paylaşımı! "Üzüntümüzün tarifi yok"

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası enkaz altında kalmıştı. Ganalı futbolcudan acı haber geldi. Atsu, depremde hayatını kaybetti.

Atsu'nun vefatının ardından Hatayspor'dan bir paylaşım geldi. Akdeniz temsilcisi gönderisinde, "Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu" ifadelerine yer verdi.

31 yaşındaki deneyimli futbolcunun hayatını kaybetmesi spor camiasını yasa boğdu. Kulüplerden ardı ardına taziye mesajları geldi.

Başımız sağ olsun.



Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu. pic.twitter.com/2CSVfwfEuR — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 18, 2023

Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/CqoJqtTneF — TFF (@TFF_Org) February 18, 2023

Christian'ı kaybettik, hep kalbimizde olacaksın Christian Atsu. 🙏🏻



Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/4Ua5Vpb4yw — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 18, 2023

Hepimizin başı sağ olsun.



Atakaş Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'nun vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.



Christian Atsu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/BXuFTSBg6e — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 18, 2023

Atakaş Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik.



Christian Atsu'nun ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/ycHLlEz8dj — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 18, 2023