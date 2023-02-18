Gol atmasa bileti hazırdı!

Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, Christian Atsu'yla ilgili bir acı gerçeği daha açıkladı. İlek, Ganalı oyuncunun Kasımpaşa maçından sonra ailesinin yanına gitmekten vazgeçtiğini söyledi. Gol atınca bu kararın değiştini belirten İlek, "Fransa'ya uçak bileti almıştı. Yaşadığı coşkudan sonra 'burada kalayım' dedi. Tam anlamıyla trajedi oldu. Çok üzgünüm" diye konuştu.
Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, Christian Atsu'yla ilgili bir acı gerçeği daha açıkladı. İlek, Ganalı oyuncunun Kasımpaşa maçından sonra ailesinin yanına gitmekten vazgeçtiğini söyledi. Gol atınca bu kararın değiştini belirten İlek, "Fransa'ya uçak bileti almıştı. Yaşadığı coşkudan sonra 'burada kalayım' dedi. Tam anlamıyla trajedi oldu. Çok üzgünüm" diye konuştu.