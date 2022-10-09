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Hatayspor Alanyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 9. haftasında Hataspor, Alanyaspor ile evinde karşı karşıya geldi. Mücadele, Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 18:59 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 19:30
Hatayspor Alanyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Hatayspor ve Alanyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Hatayspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın tek golü, Kevin Varga'nın asistinde 72. dakikada Burak Öksüz'den geldi.

Bu sonuçla Hatayspor, puanını 7'ye çıkardı ve 16. sırada kendine yer buldu. Alanyaspor ise 9 puanla 11. sırada yer aldı.

Hatayspor, gelecek hafta Karagümrük'e konuk olacak. Alanyaspor ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.

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Öte yandan Hatayspor, Volkan Demirel'in takımın başına geçmesinin ardından 2 maçında 2 galibiyet aldı. Hatayspor geçtiğimiz hafta Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada gelişen Hatayspor atağında, Kaan Kanak'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan El Kaabi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.

22'nci dakikada gelişen Burak Öksüz'ün kaleci Erce Kardeşler'e geri pasında araya giren Balkovec'in vuruşunda top keleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan Bekiroğlu'nun şutunda kaleci Erce bir kez gole izin vermedi.

33'üncü dakikada atak geliştiren Hatayspor'da Kaan Kanak ceza sahasına doğru ortasında arka direkte bomboş pozisyonda olan Kerim Alıcı'nın sert şutu az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0'lık skorla sona erdi.

51'inci dakikada Kerim Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içi sol çaprazında müsait durumdaki Kaan, sol ayağıyla gelişine vurdu. Kaleci Runarsson gole izin vermedi.

51'inci dakikada tekrar atak tazeleyen Hatayspor'da Onur Ergün ceza sahası yayının biraz gerisinden sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top yan direkten geri geldi.

72'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Orta alanda topla buluşan Onur Ergün sağ kanada pasını aktardı. Varga, topu tek dokunuşla içeriye gönderdi. Ceza sahası için sağ çaprazında bulunan Burak Öksüz röveşata ile uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu:1-0.

90'ıncı dakikada Alanyaspor ceza shası içinde oluşan karambolde topla buluşan Ahmed Hassan sağa çekip vuruşunu yaptı. Kaleci Erce, gole izin vermedi.

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