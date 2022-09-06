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Hatayspor Christian Atsu'yu transferini resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Akdeniz temsilcisi Ganalı oyuncu Christian Atsu'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 19:38
Hatayspor Christian Atsu'yu transferini resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Christian Atsu'yu renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, imza törenine kulübün onursal başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Daha önce Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli sağ ve sol kanat oyuncusu Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Christian Atsu'ya 'Hoş geldin.' diyor, bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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