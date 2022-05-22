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Hatayspor - Giresunspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 19:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 19:03
Hatayspor - Giresunspor maçı canlı

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor.

Hatayspor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.

HATAYSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Mehdi, Benzia, Saba, Kahraba, El Kaabi

Giresunspor: Onurcan, Barış, Anıl, Zeki, Fatih, Hayrullah, Traore, Furkan, Muhammed, Caner, Umut

HATAYSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Giresunspor maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı ve BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor

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