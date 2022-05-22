Hatayspor - Giresunspor maçı canlı

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor.
Hatayspor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.
HATAYSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Mehdi, Benzia, Saba, Kahraba, El Kaabi
Giresunspor: Onurcan, Barış, Anıl, Zeki, Fatih, Hayrullah, Traore, Furkan, Muhammed, Caner, Umut
HATAYSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hatayspor - Giresunspor maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı ve BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor