Hatayaspor - Giresunspor: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Hatayspor ile Giresunspor, Yeni Hatay Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 44. dakikada El Kaabi, 55. dakikada Bertuğ Yıldırım, 66. dakikada Kahraba ve 81. dakikada Ayoub El Kaabi'nin golleriyle 4-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle noktaladı. Konuk ekibini tek golünü ise 24. dakikada Hayrullah Bilazer kaydetti.

Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, mücadelenin 69. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Hatayspor bu sonuçla puanını 53'e yükselterek sezonu 12. sırada tamamladı. 45 puanda kalan Giresunspor ise sezonu 16. sırada noktaladı.