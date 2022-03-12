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Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Fatih Karagümrük kritik maçta kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:28
Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Hatayspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Fatih Karagümrük kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Falette, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, Ribeiro, El Kaabi, Lobhanidze, Diouf

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Burak, Caner, Biglia, Toure, Bistrovic, Karmoh, Salibur, Ahmed Musa

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