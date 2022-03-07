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Gaziantep FK-Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Hatayspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Hüseyin Göçek yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 19:53 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 19:53
Gaziantep FK-Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Hatayspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Mustafa Burak, Djilobodji, Caulker, Tosça, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Sagal, Figueiredo

Hatayspor: Munir, Burak Öksüz, Onur Ergün, Adekugbe, Boudjemaa, Sackey, Ruben Ribeiro, Sadık, El Kaabi, Saba, Diouf

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başlama düdüğü 20.00'da çalan Gaziantep FK - Hatayspor maçı beIN SPORTS 3'den canlı olarak yayınlanıyor.

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