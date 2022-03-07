Gaziantep FK-Hatayspor maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Hatayspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - HATAYSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Mustafa Burak, Djilobodji, Caulker, Tosça, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Sagal, Figueiredo
Hatayspor: Munir, Burak Öksüz, Onur Ergün, Adekugbe, Boudjemaa, Sackey, Ruben Ribeiro, Sadık, El Kaabi, Saba, Diouf
GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başlama düdüğü 20.00'da çalan Gaziantep FK - Hatayspor maçı beIN SPORTS 3'den canlı olarak yayınlanıyor.