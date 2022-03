SPOR HABERİ - Ömer Erdoğan: Şu anki bulunduğumuz yerden de durumumuzdan da gayet memnunum

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü. teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda pas dinamik ısınmanın ardından pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde teknik direktör Ömer Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zor bir rakibe karşı mücadele edeceklerini söyleyen teknik direktör Ömer Erdoğan, "Bu sene oynadıkları futbolla ligin iyi takımlarından birisi, Erol hoca ile birlikte iyi çıkış yakaladılar. Bu akşam da oynayacakları kupa maçlarını izleyeceğiz, ona göre analizlerimizi yapıp. İnşallah hazırlıklarımızı sağlıklı bir şekilde Pazartesi gününe kadar devam ettirip, oradan iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

"BEN HER ZAMAN GERÇEKÇİ OLMA TARAFTARIYIM"

Yapılan açıklamalarda, sezonu ilk 10'da bitirme hedefine ilişkin yapılan eleştirilere cevap veren Erdoğan, "Biz geçene seneki kadroyu koruyamadık. Geçen seneki kadroyu korumuş olsaydık belki hedefimiz de farklı olurdu ama biz bu sene sıfırından yeni bir takım yarattık ve şu ana kadar bana göre gayet başarılı bir sezon geçiriyoruz. Takım ismi vermeyeceğim ama üç, dört, beş kat para harcayıp da ligde kalma mücadelesi veren, alt sıralarda mücadele veren takımlarla kendimizi kıyaslarsak gayet başarılı bir durumdayız. Bu önümüzdeki sene için de aynısı olacak. Eğer biz kadromuzun büyük bir kısmını işte yüzde 80'nini koruyabilir, eksik bölgelere takviye yapabilirsek önümüzdeki sezon için açıklamalarımızda farklı bir hedef koyarız ama onun dışında sezon başında hem yönetim tarafından hem benim tarafımdan çok gerçekçi bir hedef söylendi, paylaşıldı. Ama ben söylüyorum, bundan sonraki süreçte eğer öyle bir fırsat elimizde geçer, iyi maçlar oynar, sezon boyunca toplayabildiğimiz kadar puan toplar başka bir yerde, daha iyi bir yerde bitirirse tabi bu şansı sonuna kadar zorlamak istiyoruz ama şu an hedeflerimizin içerisinde olduğumuzu söylüyorum. Bu durumdan bilmiyorum kim memnun değil ama ben gayet memnunun bir hoca olarak, yönetimimiz de yaptığı açıklamalarda söylüyor memnun olduğunu. Tabi taraftarların beklentileri farklı olabilir ama ben her zaman gerçekçi olma taraftarıyım. Çünkü; insanlara burada farklı bir hayal satıp, farklı bir beklenti içerisine sokup da gerçekleşmediği zaman da onun sorumlusu ben olacağım ama gerçekler bu ve şu anki bulunduğumuz yerden de durumumuzdan da gayet memnunum" ifadeleri kullandı.