Haberler Hatayspor Fenerbahçe'nin eski yıldızı Yassine Benzia Hatayspor'a transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Yassine Benzia Hatayspor'a transfer oldu

Son dakika transfer haberi... Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Yassine Benzia, Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a transfer oldu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 21:50
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Yassine Benzia Hatayspor'a transfer oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fransa'nın Dijon takımında forma giyen 27 yaşındaki Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Dijon forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yassine Benzia, yarın Hatay'a gelecektir. Yassine Benzia'ya armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Benzia, 2018-2019 sezonunun başında Fransa'nın Lille takımından kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sezonun ilk yarısında beklenen performansı sergileyemeyen Cezayirli orta saha oyuncusunun ismi, ikinci yarı için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen 28 kişilik kadroya yazılmamıştı.

DİĞER
Fenerbahçe Real Madrid basketbol maçı canlı izle! Euro Lig FB Real Madrid canlı yayın nasıl izlenir?
ZTK'da çok konuşulacak maç! Fatih Karagümrük 5-4 Konyaspor | MAÇ SONUCU GOLLERİ İZLE
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor