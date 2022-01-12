Hatayspor Mahmoud Kahraba’yı transfer etti

Atakaş Hatayspor, daha önce Mısır'ın El-Ahly forması giyen sol kanat oyuncusu Mahmoud Kahraba'yı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayarak kadrosuna kattı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksinde düzenlene imza töreninde Kahraba transferinin takıma hayırlı olmasını dileyen Atakaş Hatayspor Kulubü Başkan Vekili Aydın Toksöz, "Oyuncumuzun, Mısır'da 2021 yılında en iyi sol kanat oyuncusu seçildiğini belirtmek isterim. Hataysporumuza katkı sağlamasını diliyoruz. Kendisine, şehrimize ve takımımıza hoş geldin diyoruz ve başarılar diliyoruz. Kahraba'yı, satın alma opsiyonluyla birlikte yarım dönemlik kiraladık" dedi.

KAHRABA: İNŞALLAH İYİ BİR SEZON GEÇİRİRİZ

Atakaş Hatayspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kahraba, "Taraftarımıza ve takımımıza güzel bir oyun ile memnuniyet yaşatmayı diliyorum. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Daha önce oynadığım takıma da Atakaş Hatayspor'a gelmemi sağlayan başkan ve yöneticilere de teşekkür ederim" diye konuştu. Kahraba, hafta sonu oynanacak Atakaş Hatayspor- Galatasaray maçında, şans verildiği takdirde, oynamayı istediğini ve kendisini hazır hissettiğini söyledi.

