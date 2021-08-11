Falette Hatay'da

Transferin hareketli kulüplerinden Hatayspor, tanıdık bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Stoper arayışı içinde olan bordo-beyazlılar, daha önce Fenerbahçe'de yarım sezon top koşturan Gine asıllı Fransız stoper Simon Falette ile prensipte anlaştı. 29 yaşındaki tecrübeli savunmacının bugün Hatay'da olması bekleniyor. Sarı-lacivertliler'in 2019-20'de devre arasında E.Frankfurt'tan kiraladığı tecrübeli savunmacı, 12 maçta oynamış, 1 asist yapmıştı. Falette, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Hannover 96'yla 19 maçta forma giydi ve 1 asist katkısı sağladı.

BOUPENDZA'YA İKİ TALİP VAR

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da Süper Lig'de gol kralı olan yıldız isimleri Boupendza'nın geleceğiyle ilgili bilgi verdi. Savaş, "Görüştüğümüz kulüpler var. Bir tanesinde biraz daha ileri gitmiş durumdayız. İki ciddi kulüp var şu anda. Biri Avrupa'dan biri Ortadoğu'dan. İkisiyle de görüşmeler devam ediyor ama olup olmayacağı net değil" diye konuştu.