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Kalırsa yine kral

HatayspoR Başkanı Nihat Tazearslan geçen sezon gol kralı olan Aaron Boupendza'ya talip olduğunu en yüksek fiyatı beklediklerini söyledi. Gabonlu yıldızın Erzurum kampına katıldığını aktaran Tazearslan, "İstediğimiz, onursal başkanımızın telaffuz ettiği bir rakam var, ona ulaşırsa transfer gerçekleşir. Kalırsa yine gol kralı olur" diye konuştu.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Kalırsa yine kral
Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan geçen sezon gol kralı olan Aaron Boupendza'ya talip olduğunu en yüksek fiyatı beklediklerini söyledi. Gabonlu yıldızın Erzurum kampına katıldığını aktaran Tazearslan, "İstediğimiz, onursal başkanımızın telaffuz ettiği bir rakam var, ona ulaşırsa transfer gerçekleşir. Kalırsa yine gol kralı olur" diye konuştu.
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